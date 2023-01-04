Синоптики Коми пообещали в январе экстремальную температуру ниже нормы

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Синоптики ЦГМС рассказали, какая погода ожидается в январе. По предоставленной информации, в регионе температура упадет на 3 градуса ниже климатической нормы. Метеорологи отметили, что в республику придут аномальные морозы до -45С.

По данным ведомства, месячная сумма осадков сохранится в пределах 90-130% от нормы, а все погодные условия будут формироваться под влиянием циклонов.

Аномальные морозы ожидаются в первой декаде января, в период с 6 по 10 число. Температура воздуха в эти дни упадет до -28...-35С, местами до -39...-44С, в приполярных районах возможно до -45С и ниже.

Ослабление морозов произойдет во второй декаде, при потеплении воздух кратковременно повысится до -2...-7С. При похолодании ожидается понижение до -25С и ниже.

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