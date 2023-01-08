Сюра рок для охотников и рыбаков впрок: готовим вместе коми блюдо быстрого приготовления

Высушенную лепешку «сюра рок» охотник всегда брал с собой. Фото: Нина ЮШКОВА

Больше ста лет назад коми промысловики уходили в лес надолго, жили в охотничьих избушках в десятках километрах от деревни. Буранов, моторных лодок и машин тогда у охотников не было.

Зимой охотник укладывал в мешок пропитание и тянул за собой на специальных санях «кысноп». Еды много с собой не брал, нёс с собой только хлеб, соль и «кашу с рожками» – «сюра рок». Последнее придумали коми хозяюшки, чтобы промысловик мог быстро организовать перекус: вскипятил воду, наломал высушенные сюра рок в чашу и залил кипятком. Подождал, пока размокнет и всё!

«Сюра рок» – это ячневая каша, вымоченная с ночи на подсоленном молоке и запечённая в печи на ржаной основе. Высушенные лепешки «сюра рок» охотник всегда брал с собой: они могли долго храниться без потери вкусовых и питательных свойств и быстро насыщали организм.

Ингредиенты, составляющие основу многих коми блюд. Фото: Нина ЮШКОВА

Рецепт приготовления «Сюра рок»

Начинка: ячневая крупа – 400 гр., молоко – 500 мл, соль – по вкусу, сметана, масло по вкусу (если готовите для домашнего чаепития)

Основа: ржаная мука –примерно 600 гр., вода – 250 мл, соль – по вкусу, яйца – 2 шт.

1 шаг: замачиваем ячневую муку на 7-8 часов в подсоленном молоке. Оставляем в прохладном месте. Далее готовим тесто: 2 яйца перемешиваем солью, добавляем воду. Процеживаем в полученную смесь муку и замешиваем до густого теста.

Шаг 1 Фото: Нина ЮШКОВА

2 шаг: скатываем из теста «колбаску» и отрезаем на небольшие части. Части раскатываем скалкой на тонкие круглые пласты.

Шаг 2 Фото: Нина ЮШКОВА

3 шаг: выкладываем на пласты вымоченную крупу, начинки должно быть много, с горочкой. Края подгибаем «как рожки», образовываем бортики.

Шаг 3 Фото: Нина ЮШКОВА

4 шаг: запекаем «сюра рок» в духовке при температуре 230 градусов 15-20 минут.

Шаг 4 Фото: Нина ЮШКОВА

P.S. Если «сюра рок» готовится для домашнего чаепития, выпекают с намазанной сверху сметаной, готовое изделие покрывают маслом. Нянь да сов!

Приятного аппетита! Фото: Нина ЮШКОВА

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