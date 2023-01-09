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Общество9 января 2023 4:15

Аномальная погода: леденящими прогнозами 9 января «радуют» жителей Коми синоптики

Первый рабочий день нового года в Коми ознаменуется лютым морозом
Источник:kp.ru
В Коми пришёл лютый мороз.

В Коми пришёл лютый мороз.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Лютые морозы пришли в Республику Коми. Самым леденящим местом прошедшей ночью стал Вуктыл, тут столбик термометра подвис на отметке -49 градусов! К сожалению, синоптики не спешат радовать нас греющими прогнозами в ближайшие сутки.

Первый рабочий день после новогодних праздников, 9 января, станет для жителей Коми не только сложным по адаптации, но и шокирующе морозным. Коми ЦГСМ предвещает в этот день переменную облачность, местами пройдёт снежок и подвиснет туман.

Будьте осторожны! В некоторых районах республики можно поскользнуться и упасть. Возможен гололёд. Будет дуть северо-западный ветер 4-9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с.

– Температура ночью -40...-45, местами -30...-35, днем -20...-25, при прояснении -28...-33, в отдельных северных районах -14...-19°С, – пугают республиканские синоптики.

Между тем, в столице республики выпадет небольшой снег, опустится туман, голодёд. Ветер будет северо-западный, западный 3-8 м/с.

– Температура воздуха в Сыктывкаре опустится ночью до -38...-40, днем поднимется до -26...-28°С, – говорится в сообщении метеорологов.

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