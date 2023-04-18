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Происшествия18 апреля 2023 6:22

На Жешартском фанерном заводе в Коми произошел пожар

Эвакуировали 50 человек
Источник:kp.ru
Фото: ГУ МЧС по Коми.

Фото: ГУ МЧС по Коми.

В ночь на 18 апреля в поселке Жешарт на Жешартском фанерном заводе, расположенном на улице Гагарина, произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 23:19.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Коми, произошло возгорание кровли здания. В ликвидации пожара было задействовано 32 человека и 12 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Коми.

Фото: ГУ МЧС по Коми.

С территории завода было эвакуировано 50 человек персонала. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время дознаватели Госпожнадзора устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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