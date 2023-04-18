Стало известно, когда восстановится работа фанерного производства Жешартского ЛПК

Специалисты предприятия приступили к работам по восстановлению кровли

В ближайшее время производство фанеры на Жешартском ЛПК будет восстановлено. Напомним, ночью 18 апреля, на заводе произошел крупный пожар, который удалось ликвидировать лишь к утру. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек, среди них нет ни одного пострадавшего.

По словам главного управляющего директора United Panel Group Матвея Вяткина, при пожаре не пострадали основное оборудование и продукция, однако ущерб заводу все же нанесен. Его размер будет оценен позже. Сейчас специалисты приступили к восстановлению кровли.

- Остальные производственные участки, а также все службы, обеспечивающие жизнедеятельность посёлка, функционируют в штатном режиме, - заявил Вяткин.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираются МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за неисправной электропроводки в Сыктывкаре произошел крупный пожар (подробности)