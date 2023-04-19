В Коми пообещали холода до -22 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коми 19 апреля ожидают усиленный ветер до 8 м/с, а также небольшой снег. Температура воздуха, по прогнозу ЦГМС региона, опустится до -22 градусов.

Согласно предоставленным данным, в течение дня ожидается переменная облачность, снегопады пройдут в северных районах. Скорость ветра составит в той части 3-8 м/с, днем местами порывами до 12 м/с. В южной стороне республики ветер будет от 2 до 7 м/с.

По прогнозу температура воздуха ночью опустится до -1...-6, при прояснении -9...-14, днем +5...+10, на юго-западе до +15°С. На крайнем северо-востоке ночью -17...-22, днем 0...-5°С.

В Сыктывкаре 19 апреля пообещали облачный день и ветер от 2 до 7 м/с. Температура ночью -2...-4, днем +11...+13°С.

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