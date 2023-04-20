Сыктывкарцев ждёт путешествие в таинственный мир грёз и виртуальной реальности

Читателей ждёт увлекательнейший вечер. Фото: ЮБРК.

21 апреля в Юношеской библиотеке Коми пройдет концепт-вечер «Бессонница» для неспящей молодёжи города, который станет первым большим мероприятием, открывающим традиционную апрельскую Неделю молодёжной книги «Творческая АРТель». Здесь можно будет совершить путешествие в таинственный мир грёз и виртуальной реальности, посетить интересные лекции и мастер-классы.

Друзья, вы еще не решили, как провести пятничный вечер? Юношеская библиотека Коми приглашает вас провести время интересно и с пользой!

Фото: ЮБРК.

– В Год молодежи креативные молодые люди республики в течение Недели представят свои таланты, – рассказали в Юношке подробности. – Окунуться в атмосферу уютного вечера помогут «Чайные разговоры» Дмитрий Козлов за чашкой горячего напитка расскажет о традициях и искусстве заваривания различных чайных сортов. Лектор Кирилл Крылов развеет «кофейные мифы» и раскроет секрет популярного напитка.

Фото: ЮБРК.

По словам организаторов, гостей ждут разнообразные мастер-классы: создание талисмана «Ловец снов», рисование картин в технике «Кофе-Арт», изготовление свечей из вощины, вышивка по канве «Созвездия». На мастер-классе по кубикрафту вместе с друзьями можно собрать команду своих любимых персонажей из бумаги.

Фото: ЮБРК.

Участников ждут фотозона, экспресс-гадания по книге, ДРЁМ-зона, караоке и арт-маркет от молодых мастеров и художников творческого объединения «ОВВО». Во время просмотра VR-фильмов читатели смогут погрузиться в глубины океана, совершить прыжок с парашютом или полетать на дельтаплане.

Фото: ЮБРК.

Дополнительно в залах библиотеки можно будет принять участие в квесте «Чем дальше в лес…», QR-квесте, интеллектуальной игре «Раз овечка…», проверить память и внимание в игре «Мемори», поиграть на аркадном автомате в «Tekken» и настольные игры.

Вечер завершится легендарными хитами группы «Король и Шут» в исполнении молодёжной кавер-группы «КОВРЫ».

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