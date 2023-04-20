«Хрупкая красота»: наитончайшая резьба по яичной скорлупе представлена на уникальной выставке в Сыктывкаре

Красота неописуемая! Фото: Центр «Югор».

Какая же красивая, тонкая и изящная ювелирная работа! На Пасхальной неделе в Центре «Югор» сыктывкарская мастерица Людмила Клёус представила свои оригинальные изделия, выполненные в уникальной технике, – резьбе по яичной скорлупе. Выставка «Хрупкая красота» продлится до конца мая, посмотреть её можно в пространстве «Ю-Арт».

Резьбой и вышивкой лентой по яичной скорлупе Людмила Львовна занимается с 2011 года. Этот необычный вид творчества привлёк её после того, как муж подарил мастерице ноутбук – тогда для Людмилы открылся целый мир. Мир искусства, вдохновения, обмена опытом и неугасаемой энергии и творческой деятельности.

Людмила Клёус. Фото: личный архив героини публикации.

Для создания своих творений мастер использует куриные и гусиные яйца. Работа сложная – чтобы подготовить одно яичко, требуется 3-4 часа, а от этого очень страдает зрение, повышается утомляемость. На изготовление всей задумки может уйти от нескольких часов до нескольких дней.

Фото: Людмила Клёус.

Резные работы мастер украшает полубусинами. Эти же полубусины применяет и в вышитых работах. Основной материал, который использует Людмила Львовна, вышивая на яичной скорлупе, – шелковые и атласные ленты, нитки мулине.

Фото: Центр «Югор».

– Людмила Львовна – единственный мастер в Республике Коми, который использует подобный материал для создания своих изделий. Каждая творческая задумка – это сюжет или образ, созданный на основе впечатлений, – рассказали в центре «Югор».

Фото: Центр «Югор».

Это могут быть скрипка и ноты марша Мендельсона, утица – прародительница коми, цветы, иероглифы, корзинки… Фантазия мастерицы поражает!

Фото: Центр «Югор».

Хрупкие работы Людмилы Клёус ждут восхищённые взгляды по адресу: Центр «Югор», Горького, 2. Вход свободный. 0+.

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