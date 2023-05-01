В Коми еще один человек скончался от COVID-19

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В Республике Коми за минувшие сутки выявили 41 новый случай COVID-19. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило почти 200 тысяч - 199 396.

Госпитализация потребовалась 5 пациентам. Актуальные данные предоставил портал стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа пошли на поправку 42 человека, всего - 195 457. Число смертей от COVID-19 с начала пандемии составило 3 275, их которых 1 - за последние сутки.

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