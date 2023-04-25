«Без движения меня давным-давно бы не было»: незрячая пенсионерка из Коми занимается спортом в любую погоду уже 20 лет

Мария Павловна приходит на тренажёры каждое утро. Именно движение и спорт делают её жизнь яркой и полноценной, несмотря на слепоту. Фото: Нина ЮШКОВА

В столице Коми шесть утра. Один из любимых городских парков с шикарным видом на реку Сысолу. Из людей – только любители спорта, где-то вдалеке – горожане, выгуливающие своих питомцев. Среди всех ярко выделяется активная и жизнерадостная бабушка в ярко-голубом костюме и в очках с тёмными стёклами, которая усердно занимается на тренажёрах. Пресс покачала, перешла на перекладину – подтянулась, потом на следующий переходит. К ней подходят и здороваются другие спортсмены, все улыбаются и все счастливы от встречи с ней. С красивым человеком познакомилась и корреспондент «Комсомолки».

«Я ничего не вижу»

87-летняя Мария Павловна практически ничего не видит. Она не может разглядеть собеседника. Если к ней подойти близко-близко, то максимум – она определит силуэт. Но дорогу до Кировского парка пенсионерка помнит наизусть – каждый бордюр дороги, каждый поворот от дома, знает каждое препятствие.

Шесть утра.... Сыктывкар просыпается. Фото: Нина ЮШКОВА

– Я раньше видела очень хорошо, из-под земли, наверное, рассмотреть бы всё смогла. Но когда стукнуло 75 лет, зрение стало резко портиться. Ходила к врачу, а она разводила руками, мол, вам же не 17, – вспоминает собеседница. – Однажды вечером после посещения окулиста я села разгадывать кроссворд и оставила на следующий день пару столбиков, но проснулась ночью и поняла, что всё – я ничего не вижу. Сын повёз в Чебоксары, но там уже не смогли мне помочь, сделали операцию, но попытка оказалась тщетной. Нужно было делать операцию раньше, упустили время.

Жизнь – движение

Будучи ребёнком во время ВОВ, Мария была слабенькой, сердечко барахлило. Старший ребёнок многодетных репрессированных родителей – она всегда отличалась силой воли и жизнелюбием. Отец Павел Алексеевич всю молодость был на войне вдали от семьи – сначала в Великой Отечественной, далее участвовал в Японской. Мама Федора Герасимова поднимала семерых детей.

После школы Мария Смирнова поступила в сыктывкарское медучилище, окончив, устроилась в поликлинику Лесозавода фельдшером, где и проработала 18 лет. Слабое сердце всё-таки дало о себе знать, женщине пришлось сделать годовой перерыв из-за лечения. Но после она вернулась на должность медсестры, посвятив врачеванию в общей сложности 38 лет.

После занятий на тренажёрах следует часовая пешая прогулка. Фото: Нина ЮШКОВА

– Я всю жизнь ходила из города в Лесозавод и обратно – всё пешком. Бежала на вызовы и среди ночи. Даже когда сын Андрей был совсем крошечный, а муж был на смене, я, бывало, чёрный хлеб с сахаром нажую, в марлечке оставлю, стучу соседке и предупреждаю, что, если сыночек проснётся, заплачет, чтобы дала ему. А я бегом на вызов – ведь человеку плохо, меня ждут, я – врач, – рассказывает Мария Смирнова.

Так она проработала до 1993 года, а после вышла на пенсию нянчиться с любимыми внучками. Старшую водила зимой в Кировский парк, где они с удовольствием катались на коньках, младших двойняшек водила на лыжи. Скучать с такой активной бабушкой детям не приходилось, да и дедушка Сергей – муж Марии – был всегда рядом, заботился о жене и родных.

– Если бы муж был бы рядом, мне было бы намного легче, но он умер 18 лет назад. Я привыкла быть самостоятельной, убираюсь дома и готовлю еду всё сама. Мне это важно. В магазин, куда я хожу, меня все продавцы знают – помогают продукты подать, пробивают на свободной кассе, даже до дома иногда провожают. Встречаю много добрых и хороших людей в своей жизни, которые предлагают мне свою помощь, – улыбается пенсионерка.

Пенсия в радость

Выйдя на заслуженный отдых, Мария Павловна для себя определила, что ей очень нужна физическая активность. У неё нашлись подружки-единомышленницы.

– Нас было несколько девочек – и всем за «восемьдесят». Сейчас я одна осталась. Мы раньше просто ходили, гуляли, а как тренажёры поставили в парке, стали на них тренироваться. Утром обычно перед выходом из дома я делаю разминку, а потом только выхожу заниматься спортом, – рассказывает о хорошей привычке активистка.

Мария Смирнова даст фору молодым! Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить нашу золотую спортсменку-бабушку. Фото: Нина ЮШКОВА

Как по расписанию на тренировку Мария Смирнова ходит 20 лет, невзирая даже на погоду. Причины пропуска – только экстренные.

– Зимой до 40 градусов мороза выхожу точно, а если температура ниже – уже остаюсь дома, так как тяжело дышать. Один раз не вышла, так как случился гипертонический криз, так мои знакомые из парка и дворники перенервничали, все спрашивали при встрече, что случилось и почему меня не было. Со мной тут даже собачки здороваются, – смеётся Мария Павловна.

Пока мы проводили с пенсионеркой утреннее интервью, прогуливаясь по парку, подбегали к нам многие, и все Марию Павловну обнимали, желали здоровья и спрашивали о её делах.

– Меня заставляет приходить сюда каждый день моя сила воли, моё искреннее желание заботится о себе. Разве я прожила бы 87 лет со своим больным с детства сердцем? Нет, конечно. Мне же плохо иногда по ночам. Но я не могу дома просто так сидеть. Раньше со зрением я вязала, отгадывала кроссворды, очень любила читать. Сейчас выбор занятий не велик – утром спорт, а дома двигаюсь и делаю дела под музыку, – рассказывает спортсмен-любитель.

Бабушка легко упражняется на тренажёре. Фото: Нина ЮШКОВА

Человек, подошедший во время беседы к нам, сказал: а пусть про нашу бабу Марию и в федеральной газете напечатают, пусть вся Россия про неё знает, и все бабушки и дедушки начнут в парк по утрам ходить, здоровее будут. И это верно, наша Мария Павловна – самый замечательный пример неограниченных возможностей.

Мария Павловна удивляет своей внимательностью и хорошей памятью. Во время прогулки, например, она указала вдаль, где открывается вид на перекат Сысолы и говорит: посмотри, вот тут очень красиво. А также пенсионерку очень интересуют цвета, выяснив, что у меня есть лабрадор, она сразу же поспешила уточнить, шоколадная она или бежевая. Рассказала, что во время Пасхи она красила яйца в луковой шелухе, ждала внучку с правнуком – ведь ожидалась традиционная бойня яйцами!

– Буду ходить в парк, сколько смогу, хоть на четвереньках, но приду. Не могу спокойно сидеть, мне нужно двигаться. Это и прибавляет мне сил. Если бы я не двигалась, меня бы давным-давно не было, – заключила собеседница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хрупкая красота»: наитончайшая резьба по яичной скорлупе представлена на уникальной выставке в Сыктывкаре

Сыктывкарская мастерица превращает яичную скорлупу в произведение искусства (подробности)