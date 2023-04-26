Джиган и Оксана Самойлова из Коми снова вместе

Фото: Оксана Самойлова.
В феврале стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова разъехались - они перестали появляться вместе на мероприятиях, что вызвало подозрение. Видимо, им все-таки удалось сохранить семью.
Вчера, 25 апреля, Оксана Самойлова опубликовала видео с мужем в социальных сетях, чтобы рассказать о воссоединении. Джиган был в восторге и неустанно обнимал супругу.
Последний месяц Джиган неоднократно публично обращался к жене, чтобы она его простила. Так он сделал на шоу Василия Вакуленко, более известного как Баста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Сыктывкара погибла из-за кошки (подробнее)