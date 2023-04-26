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Общество26 апреля 2023 10:20

Джиган и Оксана Самойлова из Коми снова вместе

Видимо, им все-таки удалось сохранить семью
Источник:kp.ru
Фото: Оксана Самойлова.

Фото: Оксана Самойлова.

В феврале стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова разъехались - они перестали появляться вместе на мероприятиях, что вызвало подозрение. Видимо, им все-таки удалось сохранить семью.

Вчера, 25 апреля, Оксана Самойлова опубликовала видео с мужем в социальных сетях, чтобы рассказать о воссоединении. Джиган был в восторге и неустанно обнимал супругу.

Последний месяц Джиган неоднократно публично обращался к жене, чтобы она его простила. Так он сделал на шоу Василия Вакуленко, более известного как Баста.

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