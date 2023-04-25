«Жить и жить»: трагическая гибель настигла 22-летнего жителя Коми

Фото из личного архива

В Коми сегодня, 25 апреля, простятся с погибшим в ходе СВО Вадимом Дубальскисом из села Айкино. На момент гибели ему было всего 22 года.

Скорая смерть стала ударом для семьи Вадима и всех, кто его знал. Односельчане выражают слова соболезнования родными и желают им сил пережить горе.

- Жить и жить, совсем молодой. Очень жаль, - пишет жительница Коми Екатерина.

Похоронят Вадима Дубальскиса 25 апреля в 12:00.

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