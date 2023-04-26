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ЗДОРОВЬЕ26 апреля 2023 8:12

В Коми 13 зараженным коронавирусом понадобилась госпитализация

Суточный прирост новых заболевших продолжает снижаться
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми стабилизируется эпидобстановка, связанная с коронавирусом. Так, за сутки было подтверждено всего 50 новых случаев заболевания. Это минимальный суточный прирост за минувший месяц.

Всего ковид был обнаружен в 199 179 фактах, 195 224 из которых закончились выздоровлением (+134), а 3 272 - смертью пациентов.

Госпитализация потребовалась еще 13 жителям Коми. Им оказывают медицинскую помощь в условиях стационара.

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