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ЗДОРОВЬЕ28 апреля 2023 11:20

Суточный прирост инфицированных ковидом в Коми продолжает падать

Озвучены новые данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений коронавирусом достигло 199 270 случаев, что на 45 фактов заболевания больше, чем было сутками ранее. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Согласно последним цифрам, показатель выздоровления вырос на 26 и составляет 195 268 человек. В то же время 17 пациентам понадобилась помощь в условиях стационара.

Жертвами вируса официально признаны 3 273 жителя Коми. Новых смертей за сутки подтверждено не было.

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