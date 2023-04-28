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Общество28 апреля 2023 11:50

«Бессмертный полк»-2023: как жителям Коми принять участие в акции

Традиционная акция в Коми пройдет в ином формате
Источник:kp.ru
Автор фото: Оберемченко Николай

Автор фото: Оберемченко Николай

В Коми, как и по всей России отменена акция «Бессмертный полк», однако организаторы шествие предложили альтернативы: автополк, портреты ветеранов на одежде, а также посты в социальных сетях. Жителям республики также предлагают совершенной иной формат почтения памяти участников ВОВ - «Стена памяти».

Подробно рассказываем, как жителям Коми принять участие в «Бессмертном полку» в 2023.

Один из предложенных форматов – Бессмертный автополк

Один из предложенных форматов – Бессмертный автополк

Бессмертный полк: портрет героя на одежде – еще один предлагаемый формат участия в акции

Бессмертный полк: портрет героя на одежде – еще один предлагаемый формат участия в акции

Также в День Победы предлагается аватары личных страниц в социальных сетях заменить на портреты героев своих семей

Также в День Победы предлагается аватары личных страниц в социальных сетях заменить на портреты героев своих семей

Предприятиям и организациям республики в преддверии 9 Мая предлагается создать «Стену Памяти» Бессмертного полка

Предприятиям и организациям республики в преддверии 9 Мая предлагается создать «Стену Памяти» Бессмертного полка

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