«Бессмертный полк»-2023: как жителям Коми принять участие в акции

Автор фото: Оберемченко Николай
В Коми, как и по всей России отменена акция «Бессмертный полк», однако организаторы шествие предложили альтернативы: автополк, портреты ветеранов на одежде, а также посты в социальных сетях. Жителям республики также предлагают совершенной иной формат почтения памяти участников ВОВ - «Стена памяти».
Подробно рассказываем, как жителям Коми принять участие в «Бессмертном полку» в 2023.
Один из предложенных форматов – Бессмертный автополк
Бессмертный полк: портрет героя на одежде – еще один предлагаемый формат участия в акции
Также в День Победы предлагается аватары личных страниц в социальных сетях заменить на портреты героев своих семей
Предприятиям и организациям республики в преддверии 9 Мая предлагается создать «Стену Памяти» Бессмертного полка
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