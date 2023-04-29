Чтобы помнили: жители Коми проверили свои знания в области истории России XX века на «Диктанте Победы»

Этот диктант является международной акцией. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В этом году историческая акция «Диктант Победы» прошла 27 апреля. Участие в ней приняли все желающие, в том числе студенты и абитуриенты СГУ имени Питирима Сорокина. Для последних диктант станет дополнительным плюсом при поступлении в вуз.

– Этот диктант является международной акцией. Проводится он как в России, так и в других странах уже пятый год. Цель – укрепить историческую память, популяризировать героев войны и дать патриотическое воспитание молодёжи, – отметила одна из организаторов Валерия Казакова.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Регистрация на Диктант Победы в холле студенческого корпуса СыктГУ началась в 10 утра. Перед стартом акции преподаватели кратко рассказали о самом диктанте – его значимости и популярности не только среди русскоязычных, но и иностранных граждан. Затем был проведен инструктаж о том, как заполнять бланки. Диктант проходил в форме теста в течение 45 минут. Ребят предупредили, что во время его написания нельзя пользоваться гаджетами и прочими шпаргалками. Рассчитывать участники могли лишь на свои знания, память и ум. Результаты тестирования участники увидят на сайте диктантпобеды.рф.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В вопросах по диктанту нужно было указать правильный вариант ответа, вставить пропущенное слово, расположить в хронологическом порядке исторические события и другое. Это мог быть город, герой Советского Союза, важные события и т. д. Ребята внимательно читали вопросы и писали ответы, а затем сдали работы преподавателям.

«Диктант Победы» проходит не в первый раз и собирает большое количество желающих проверить знания в области истории России XX века. На 265 площадках в акции приняли участие более 10600 человек разного возраста.

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