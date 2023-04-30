«Какая говнюшка появилась»: родители девочки из Коми заявили о жестоком обращении учителя в школе

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Родители ученицы из школы в Ухте заявили о жестоком обращении учителя-психолога с их ребенком. Со слов матери девочки, конфликт произошел во время замены урока физкультуры технологией. Педагог разозлилась, когда девочка отказалась выполнять задание, начала повышенным тоном называть школьницу «нахалкой и говнюшкой». Аудиозапись произошедшего распространяется в социальных сетях.

– Посмотри, какая говнюшка появилась. Ушла отсюда. Ты зачем здесь нужна такая, дома будешь у себя командовать. Посмотри, какая наглая, бессовестных детей таких еще поискать надо, – следует из опубликованной записи.

В какой-то момент на записи во время криков был слышен грохот и шорох, который, со слов матери, произошел, когда учитель вытащила стул из-под ребенка, а та упала на пол. После женщина схватила девочку за руку и оставила синяк.

Мать пострадавшей рассказала, что подобная ситуация происходит не впервые. Ранее она не хотела выносить происходящее на общественное обсуждение, так как жалела педагога.

– Я постоянно приходила и говорила не трогайте ее. После ситуации, когда она ее за шиворот тащила в школе при всех детях на первом этаже, я говорила ей, чтобы та не трогала ее руками, – заявила мать.

Сейчас женщина обратилась в прокуратуру и ПДН. По информации БНК, в минобрнауки Коми по факту случившегося начали служебную проверку.

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