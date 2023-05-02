В Коми снова пообещали приход мокрого снега

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 2 мая. По предоставленным данным, в республике пообещали дожди и мокрый снег с сильными порывами ветра до 21 м/с. Метеорологи передали, что ветер ожидается юго-восточный со скоростью от 8 до 13 м/с.

На крайнем северо-востоке порывы будут достигать 21 м/с. В южных районах температура воздуха ночью составит +3...+8, в северных районах 0...+5, на крайнем северо-востоке -1...-6; днем в южных районах +12...+17, в центральных районах +8...+13, в северных районах +4...+9°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь и ветер до 11 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +12...+14°С.

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