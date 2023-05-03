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Общество3 мая 2023 4:15

В Коми пообещали повышение температуры до +18 градусов

Метеорологи передали прогноз погоды на 3 мая
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 3 мая. По предоставленным данным, в регионе ожидают мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха достигнет максимально +18 градусов.

Метеорологи проинформировали, что на территории региона будет преимущественно переменная облачность, мокрый снег и дожди. Порывы ветра в среднем составят от 16 до 21 м/с. Температура воздуха днем будет +13...+18, на крайнем северо-востоке 0...+5°С.

В Сыктывкаре 3 мая пообещали переменную облачность и ветер от 4 до 9 м/с. Температура поднимется от +14 до +16°С.

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