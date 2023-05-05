«Мастером слова можно стать в любом возрасте»: писатель Андрей Попов из Коми умело создаёт творческую среду для начинающих писателей

Андрей Гельевич является мудрым и тактичным наставником для многих поэтов и писателей Республики Коми. Фото: Нина ЮШКОВА

В Коми живут очень интересные и многогранные личности, многие из которых ведут активную творческую деятельность с юношества, оставаясь верными выбранной стезе многие годы. И, как правило, такой человек, обладая невероятным талантом, имеет необъяснимую способность окружать себя увлечёнными, созидательными, уникальными. Именно таким, несомненно, является председатель Союза писателей республики Андрей Попов.

Напророчил!

Андрей Попов родился в заполярной Воркуте 25 сентября 1959 года в обычной семье, родители были технического склада ума – оба инженеры. Писать юноша начал ещё в школе, в 1976 году окончил среднюю школу №16 и посвятил ей пророческое стихотворение на «Последнем звонке».

На этом фото совсем юный Андрей Попов на своём последнем звонке. Том самом, где он прочитал своё пророческое стихотворение.

– Я представил в стихах, как прощались бы со школой известные поэты. От имени Сергея Есенина прочитал, что школа может сгореть. И она сгорела, но только через 40 лет, когда уже была закрыта за ненадобностью. Мне даже отправили фото, как полыхал спортивный зал, где и проходил «Последний звонок», когда я читал эти строки, – вспоминает писатель.

С тех пор утекло много воды, сегодня Андрею Гельевичу 63 года, он бодр и полон сил и неутомимой творческой энергией. Писатель продолжает созидать и быть наставником не только начинающим литераторам Коми, но в других регионов России.

Будто Есенин

На прощанье махну я рукой.

Что-то вдруг вдалеке заалело.

Заметался пожар голубой,

Но пока что не школа горела.

Сказались гены

Впервые стихи Андрея Попова были опубликованы в 1977 году в республиканской газете «Молодёжь Севера». С тех самых пор он постоянно печатается в российских газетах, журналах, коллективных сборниках. Его произведения переведены на коми, венгерский, болгарский и немецкий языки.

Первые стихотворения Андрея Гельевича были опубликованы в 1977 году.

– Когда мне было 30 лет, я узнал, что являюсь потомком основоположника коми литературы Ивана Куратова, моя прабабушка по отцовской линии Антонина – его сестра. Наверное, гены сказались, взбунтовались, приказали: иди и пиши, – объясняет Андрей Гельевич.

Сегодня большая часть его деятельности связана с поиском талантов – Попов помогает начинающим творцам встать на дорогу профессионализма, научиться грамотно передавать чувства и мироощущение, а также редактирует работы молодых перед публикацией.

Именно в ЛИТо новички писательского дела получают самые ценные советы и наставления. Фото: Нина ЮШКОВА

– Мне нравится открывать для себя новые имена, особенно когда вижу, как человек растёт, когда его произведения становятся серьёзнее, совершеннее. Это и есть секрет моей молодости и активности – я искренне люблю своё дело, и именно оно меня вдохновляет, молодит и наполняет мою жизнь яркими красками, – комментирует писатель.

Самое сокровенное

Каждый понедельничный вечер Андрей Гельевич вместе со своей коллегой, писателем Надеждой Мирошниченко посвящают наставничеству в Литературном клубе-объединении в Союзе писателей России – ЛИТО. К ним за советом и критикой, а иногда за похвалой спешат начинающие авторы. Имея колоссальный опыт в работе с текстом, опытные мастера слова всегда могут найти изюминку в работах новичков, определить, какие моменты получились удачными, куда двигаться дальше, какие фрагменты нужно «пересмотреть», где переписать и «подчистить».

За оценкой к профессионалам спешат сыктывкарцы разного возраста. Ведь вокруг царит очень доброжелательная атмосфера, любой может раскрепоститься и доверить без стеснений самое сокровенное – свои мысли и чувства.

Советы от признанных мастеров слова самые драгоценные. Фото: Нина ЮШКОВА

– Творческая среда важна для каждого писателя. Пишущий человек должен окружать себя себе подобными. Талант талантом, но без усердной работы и постоянного совершенствования добиться успехов в литературном деле тяжело. Поэтому в стенах Союза писателей Коми мы и создаём такую возможность, – подчёркивает Андрей Попов.

Постоянные участники клуба – многоуважаемые личности. Среди них – авторы творений, которые не раз публиковались в серьёзных изданиях, в том числе региональном сборнике «Белый бор»: Галина Аникина, Наталья Зонова, Наталия Катрук, Андрей Кортелев. Кстати, практически все члены Союза писателей молодого поколения – выходцы ЛИТО: поэты Екатерина Цуммер, Александр Герасименко, Владислав Сушков.

ЛИТовцы часто встречаются и вне стен Союза писателей Коми, совместные походы творческих личностей заряжают искрящей энергией и свежими мыслями.

Литературное объединение готово обсудить произведения любого автора. Для того, чтобы попасть на встречу, нужно направить работы Андрею Попову по электронной почте sprk@ro.ru с пометкой «Для обсуждения в ЛИТО». А после ждать приглашения.

Для начинающих

Союз писателей Коми совместно с министерством нацполитики проводят семинары для «прокачки» молодых авторов. На протяжение трёх дней комиссией обсуждается каждое произведение в двух секциях – поэзия и проза. В семинаре можно участвовать лишь два раза. Так, в прошлом году прошёл семинар для комиязычных авторов, в этом году ожидается для русскоязычных. Подробнее: soyuz-pisateley.komi-nao.ru.

Ещё одно событие – ежегодный республиканский конкурс художественного слова «Выль нимъяс» («Новые имена»), куда на экспертную оценку направляют свои работы юные жители Коми.

Терзаемый гениальностью

Наталья Катрук: «Каждый начинающий автор терзаем своей гениальностью и ощущением, что все слова приходят свыше и не поддаются редактированию. Отсутствие литературной среды и участия в её жизни зачастую приводят начинающего писателя в тупик из-за неумения работать над строкой.

Именно ЛИТО учит молодых работать, трудиться над словом, читать и развиваться, осознавать, что и форма содержательна, и душой расти необходимо, выстраивать в себе нравственную позицию, основы личности, быть ответственным за то, что ты пишешь. Всему этому учат в прекрасной литературной школе при Союзе писателей Коми два мастера слова – Андрей Попов и Надежда Мирошниченко».

Надежда Мирошниченко - обладатель высшего знака Союза писателей России «За заслуги в литературе» Фото: Нина ЮШКОВА

Мария Чеботарь: «Литературное объединение – это атмосфера творчества, силы духа, ума. Я пришла в ЛИТО совершенно без веры в себя, как в писателя. Благодаря конструктивной критике, положительным отзывам вера во мне крепчала. Сегодня я чувствую себя причастной к высокому искусству. Благодарю».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Без движения меня давным-давно бы не было»: незрячая пенсионерка из Коми занимается спортом в любую погоду уже 20 лет

Чтобы жить, 87-летняя слепая сыктывкарка ежедневно в парке покоряет тренажёры (подробности)