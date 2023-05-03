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ЗДОРОВЬЕ3 мая 2023 9:17

Суточный прирост зараженных коронавирусом в Коми опустился ниже 40 случаев

Оперштаб озвучил новые данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений коронавирусом выросло всего на 39 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. За три года пандемии в республике 199 475 человек заразились ковидом.

Из общего количества заболевших выздоровел 195 541 пациент. За сутки показатель вырос на 49 человек. В то же время 14 жителей Коми оказались на больничной койке из-за осложнений, вызванных вирусом.

Жертвами инфекции признаны 3 276 зараженных.

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