В Коми пообещали облачную погоду и дожди с мокрым снегом

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В Коми 5 мая пообещали мокрый снег и дождь с усиленным ветром. Прогноз погоды передали в ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в республике будет в целом облачная погода. Порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Температура воздуха составит +9...+14, на севере местами 0...+5°С.

В Сыктывкаре ожидают облачную погоду, днем возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет +12...+14°С.

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