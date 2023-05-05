В выходные на севере Коми ожидаются снегопады

Фото: Екатерина Чернуха.

В выходные на север республики Коми вернутся снегопады. Кроме того, местами прогнозируется даже метель.

В ночное время суток температура воздуха будет колебаться в пределах +3, -2 градусов, на севере опустится до -9 градусов. Днем ожидается от +1, +6, до +7, +12 градусов, на крайнем северо-востоке - до -5 градусов.

В воскресенье, седьмого мая, будет облачно с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью похолодает до -3 градусов, при прояснении - до -11 градусов. В северных районах днем ожидается от -2 до +3 градусов, на юге - от +3 до +8 градусов.

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