В День Победы в Коми до 14 градусов тепла

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День Победы, 9 мая, в Коми ожидаются небольшие осадки, максимальная температура воздуха составит 14 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В республике ожидается снег, мокрый снег и дождь. Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит 2-7 градусов, местами в южных районах 9-14, а на крайнем северо-востоке -2...+3.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 11-13 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Май, остановись!: в Коми внезапно вернулась зима (подробности)