За сутки в Коми 29 человек заразились коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на вторник, 9 мая, в Коми зафиксировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 199 662 случая заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели два человека. За всем время удалось вылечить 195 824 пациента. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3277 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Коми выявили 28 новых случаев COVID-19 (подробности)