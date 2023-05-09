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Общество9 мая 2023 8:20

За сутки в Коми 29 человек заразились коронавирусом

Новых смертельных случаев не произошло
Источник:kp.ru
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на вторник, 9 мая, в Коми зафиксировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 199 662 случая заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели два человека. За всем время удалось вылечить 195 824 пациента. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3277 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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