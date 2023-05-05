Как жителям Коми получить бесплатную путевку в лагерь

Фото: архив "КП"

В Коми стартовала регистрационная кампания на получение путевок в детские оздоровительные лагеря за счет средств республиканского бюджета.

Полностью бесплатные путевки и бесплатный проезд к месту расположения лагеря предоставляются:

— детям, проживающим в арктических муниципалитетах Республики Коми (Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район);

— детям участников СВО;

— детям из многодетных семей, в которых воспитывается семь и более детей;

— детям-сиротам, воспитанникам государственных учреждений;

Бесплатные путевки и оплата 90% стоимости проезда предоставляются:

— детям, находящимся в ТЖС, в том числе детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении;

Бесплатные путевки с необходимостью оплаты проезда предоставляются:

— детям, состоящим в реестре одаренных детей.

Родителям будут доступны два варианта подачи заявления в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей: лично (в образовательной организации или управлении образования) и в электронной форме.

На выбор будут предложены четыре республиканских лагеря: «Черноморская зорька» в Анапе, а также «Гренада», «Мечта» и «Чайка» в Сыктывдинском районе Республики Коми.

Электронная запись в детский лагерь открыта c 10:00 5 мая на сайте отдых.дети11.рф. Чтобы подать электронное заявление, нужна учетная запись госуслуг. Родителю или законному представителю необходимо зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru и там же пройти проверку паспорта и СНИЛС.

Порядок получения путевки в лагерь:

1. Подайте заявление на сайте отдых.дети11.рф

2. Принесите оригиналы документов в школу или в орган управления образования в течение 5 рабочих дней для подтверждения следующих категорий:

«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»

«Дети из многодетных семей»

«Дети с инвалидностью, нуждающиеся в сопровождении законного представителя»

Для детей, участников СВО, оплата услуг по отдыху и оздоровлению будет представляться на основании сведений, имеющихся в распоряжении заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми и учреждений, в отношении которых данными органами исполнительной власти Республики Коми осуществляются функции и полномочия учредителя.

Для детей остальных категорий предоставление документов, подтверждающих категорию, не требуется.

Документы, подтверждающие категорию, имеют ограниченный срок действия, срок действия должен распространяться на весь период отдыха и оздоровления и доставки ребенка в лагерь.

3. Получите статус «Очередник». Ознакомьтесь с договором оферты, размещенном на сайтах https://отдых.дети11.рф, https://www.влето11.рф или https://rcdim.ru/

4. Дождитесь статуса «На оплату». Оплатите сумму родительского взноса по договору в течение 3 календарных дней.

5. Подготовьте документы для предъявления ребенком в лагере.

В случае если родители приобрели путевку в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Российской Федерации самостоятельно, у родителей есть возможность возместить расходы за самостоятельное приобретение путевки, подробная информация находится по ссылке https://www.влето11.рф/kompensatsiya

Телефон горячей линии по вопросам летнего отдыха детей и подростков 8 (8212) 301-679 (Республиканский центр детей и молодежи).

Подробная информация об организации летнего отдыха находится на сайте https://www.влето11.рф

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре дети участников СВО получат бесплатные путевки в лагеря (подробности)