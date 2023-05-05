Как жителям Коми получить бесплатную путевку в лагерь

Фото: архив "КП"
В Коми стартовала регистрационная кампания на получение путевок в детские оздоровительные лагеря за счет средств республиканского бюджета.
Полностью бесплатные путевки и бесплатный проезд к месту расположения лагеря предоставляются:
— детям, проживающим в арктических муниципалитетах Республики Коми (Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район);
— детям участников СВО;
— детям из многодетных семей, в которых воспитывается семь и более детей;
— детям-сиротам, воспитанникам государственных учреждений;
Бесплатные путевки и оплата 90% стоимости проезда предоставляются:
— детям, находящимся в ТЖС, в том числе детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении;
Бесплатные путевки с необходимостью оплаты проезда предоставляются:
— детям, состоящим в реестре одаренных детей.
Родителям будут доступны два варианта подачи заявления в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей: лично (в образовательной организации или управлении образования) и в электронной форме.
На выбор будут предложены четыре республиканских лагеря: «Черноморская зорька» в Анапе, а также «Гренада», «Мечта» и «Чайка» в Сыктывдинском районе Республики Коми.
Электронная запись в детский лагерь открыта c 10:00 5 мая на сайте отдых.дети11.рф. Чтобы подать электронное заявление, нужна учетная запись госуслуг. Родителю или законному представителю необходимо зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru и там же пройти проверку паспорта и СНИЛС.
Порядок получения путевки в лагерь:
1. Подайте заявление на сайте отдых.дети11.рф
2. Принесите оригиналы документов в школу или в орган управления образования в течение 5 рабочих дней для подтверждения следующих категорий:
«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»
«Дети из многодетных семей»
«Дети с инвалидностью, нуждающиеся в сопровождении законного представителя»
Для детей, участников СВО, оплата услуг по отдыху и оздоровлению будет представляться на основании сведений, имеющихся в распоряжении заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми и учреждений, в отношении которых данными органами исполнительной власти Республики Коми осуществляются функции и полномочия учредителя.
Для детей остальных категорий предоставление документов, подтверждающих категорию, не требуется.
Документы, подтверждающие категорию, имеют ограниченный срок действия, срок действия должен распространяться на весь период отдыха и оздоровления и доставки ребенка в лагерь.
3. Получите статус «Очередник». Ознакомьтесь с договором оферты, размещенном на сайтах https://отдых.дети11.рф, https://www.влето11.рф или https://rcdim.ru/
4. Дождитесь статуса «На оплату». Оплатите сумму родительского взноса по договору в течение 3 календарных дней.
5. Подготовьте документы для предъявления ребенком в лагере.
В случае если родители приобрели путевку в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Российской Федерации самостоятельно, у родителей есть возможность возместить расходы за самостоятельное приобретение путевки, подробная информация находится по ссылке https://www.влето11.рф/kompensatsiya
Телефон горячей линии по вопросам летнего отдыха детей и подростков 8 (8212) 301-679 (Республиканский центр детей и молодежи).
Подробная информация об организации летнего отдыха находится на сайте https://www.влето11.рф
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