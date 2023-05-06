«Унесло течением»: в Коми 8-летний мальчик провалился в реку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

В селе Помоздино Усть-Куломского района Коми просят срочно подключиться к поискам 8-летнего мальчика. Об инциденте написала администрация сельского поселения «Пожег».

- Всем охотникам и рыбакам, находящимся на Вычегде, убедительная просьба - помогите в поиске ребенка, - написали в сообщении группы.

Известно, что мальчик провалился в воду и его унесло течением. В момент ЧП ребенок был одет в яркую одежду, поэтому всех, кто участвует в поиске, просят обратить внимание на эту примету.

- Поиски идут, но пока безуспешно. Просим быть очень внимательными, обратить внимание на яркие предметы, так как мальчик одет в желтую куртку, - говорится в сообщении.

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