В Коми женщина устроила алтарь из мусора с фотографиями умерших

Фото: соцсети

В Усть-Куломе местные жители пожаловались на неприятное соседство. По предоставленным данным, женщина устроила у себя мусорный полигон. Соседи сообщили, что она мусор она таскала в себе в течение нескольких лет. В числе этого хлама были также и фотографии умерших.

Фото: соцсети

– На протяжении нескольких лет, женщина приносила мусор на участок. Шиес и будущий мусорный полигон под Эжвой нервно курят в сторонке. Кто потерял фото родных на кладбище, скорее всего они тоже там, – пишу в социальных сетях.

Соседи сообщили, что уже жаловались на это чиновникам, но в ответ приходили одни отписки.

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