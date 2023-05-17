В Коми легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом в Усть-Куломе

Фото: МЧС по Коми.

В Коми на жилой дом в селе Усть-Кулом упал легкомоторный самолёт, принадлежащий Авиалесоохране. К счастью, никто не погиб. Подробности сообщили в МЧС по Коми.

Информация о крушении поступила сегодня, 17 мая в 17:35. По словам спасателей, при взлёте с аэропорта села Усть-Кулом легкомоторный самолет Piper-PA28-140 задел высоковольтные провода ЛЭП. И упал на землю, после чего загорелся.

Фото: МЧС по Коми.

– На борту находились два человека, никто не погиб, но пострадал лётчик, – говорится в сообщении ведомства.

Фото: МЧС.

Спустя 10 минут пожар потушили. Экипаж находится под присмотром медработников. Как рассказали в региональном минздраве, у лётчика обнаружили лёгкую черепно-мозговую травму, однако от госпитализации мужчина отказался.

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