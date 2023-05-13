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Общество13 мая 2023 15:30

Метеорологи рассказали, когда в Коми придет летнее тепло

Синоптики рассказали о погоде не следующую неделю
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми сообщили, что на неделе, в период с 15 по 19 мая, в регион придет настоящее летнее тепло. По данным метеорологов, смена погоды будет обусловлена влиянием области повышенного атмосферного давления.

В течение всей недели на территории республики будет малооблачная погода без дождей, а воздух будет хорошо прогреваться. Температура воздуха на юге днем составит от 19 до 24 градусов, а ночью от 3 до 8 градусов.

Потепление придет и в заполярную Воркуту, днем температура воздуха будет не выше трех градусов в начале недели, а со среды от 8 до 13 градусов. В связи с потеплением начнется разрушение снежного покрова.

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