Вечер воспоминаний, стихи, песни и чай: что было на встрече с сыктывкарским ПИТОНом

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальном музее Коми прошёл квартирник «В гостях у ПИТОНа». Название клуба – это аббревиатура, которая расшифровывается как Первое Интеллектуальное Творческое Объединение Начинающих писателей. В студенчестве его члены собирались раз в две недели, чтобы оценить литературное творчество друг друга. Воспоминаниями и эмоциями участники объединения поделились с «Комсомолкой».

Творческие эксперименты

– В 2017 году состоялась презентация по первому тогда номеру журнала «Арт», где был материал о ПИТОНе и произведения самих участников клуба. На ней присутствовали питонцы, которые впервые собрались после студенчества. О выпуске они оставили хорошие отзывы. Потом, спустя шесть лет, мы с директором музея Светланой Бандурой решили, что было неплохо устраивать такие квартирники, куда будут приглашать различных интересных героев. Первыми сейчас стали участники ПИТОНа, – отметила руководитель журнала «Арт» Татьяна Логинова.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Мероприятие провели главный редактор журнала «Арт» Павел Лимеров и член Союза писателей и Союза журналистов Григорий Спичак. Как и некоторые гости, они являются участниками ПИТОНа. Весь вечер ведущие рассказывали о создании объединения, и как оно помогло им встать на творческий путь писателя.

– Это произошло в 1982 году, когда мы учились в университете. Однажды наш старший товарищ Михаил Медведев предложил нам организовать литературный клуб. В самый первый раз нас было пять человек. Но со временем объединение возрастало, и все больше членов представляло свои труды. Это были переводы с английского, стихи, рассказы и многое другое. Мы их слушали, обсуждали и продолжали осуществлять литературно-авантюрные эксперименты, – поделился историей Павел Лимеров.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Приятные моменты

Перед слушателями выступали и другие члены ПИТОНа, и их друзья. Каждый делился историями о студенческих годах и клубе. Один из них подметил, что в ПИТОНе произведения участников критиковали без всякого пафоса и по существу. Выступления перед слушателями разбавлялись творческой частью: Александр Чувьюров сыграл на гитаре, Андрей Канев прочитал свои стихи, а одногруппница питонцев исполнила народную песню.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

После официальной части вечера гости налили себе чай и взяли различные закуски. Сев за столики, они обсудили все волнующиеся вопросы и поделились впечатлениями о данной встрече. К примеру, руководителю «Арта» Татьяне Логиновой понравился рассказ редактора дирекции телеканала «Юрган» Александра Чувьюрова о том, как шаман-хант подарил инструмент в виде лодки, поскольку такие люди могут делать дары только избранным.

Квартирник «В гостях у ПИТОНа» позволил слушателям поближе познакомиться с объединением и узнать его историю. Для самих участников, которые сейчас известны как талантливые авторы, вечер был особенным. Они вспомнили много приятных моментов из клуба и студенчества. Можно сказать, что для всех встреча стала незабываемой.

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