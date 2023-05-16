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Общество16 мая 2023 4:15

Температура воздуха в Коми вырастет до +24 градусов

Синоптики пообещали потепление в республике
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 16 мая пообещали туман, дожди и порывистый ветер до 18 м/с. Максимально температура воздуха поднимется до +24°С.

Метеорологи сообщили, что на территории региона температура воздуха днем составит +14...+19°С. В южных районах – +19...+24°С. На крайнем северо-востоке спрогнозировали северо-западный ветер от 5 до 10 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность без осадков, переменный ветер от 1 до 5 м/с, а также температуру воздуха +20...+22°С.

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