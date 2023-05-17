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Общество17 мая 2023 4:15

В Коми ожидают небольшие дожди и потепление до +25 градусов

Метеорологи рассказали о погоде 17 мая
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 17 мая. По предоставленным данным, в республике ожидается небольшой дождь и температура до +25 градусов.

Метеорологи ожидают также порывистый ветер от 5 до 10 м/с. Температура , днем +20...+25, в Воркутинском районе +3...+8°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали переменную облачность без осадков и южный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +23...+25°С.

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