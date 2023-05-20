«Горько от этого»: в СВО погиб знаменитый житель Коми

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Близкие жителя Ухты Алексея Касатина сообщили в социальных сетях о его гибели во время СВО. По предоставленным данным, смерть настигла его 18 мая. Пока что о дате и времени похорон информации нет.

Со слов его родных, ухтинцы хорошо знали Алексея, как творческого человека, который любил свой город. Мужчина писал стихи и часто публиковал их.

– Трудно передать словами, то что происходит в душе, с момента получения этого известия. Настолько глубокие струнки затронул он своей мужественностью, смелостью, героизмом и в тоже время утонченностью, культурностью, – скорбят местные жители.

– Опустела без тебя Земля, Алексей! Будем чтить и помнить, сохранять светлую память, читать твои стихи, которых много, – чтят его талант ухтинцы.

Слова скорби выражают и его знакомые, родные, друзья, отмечая, что он был талантливым, молодым, добрым парнем.

– Очень большое сожаление потерять замечательного человека! Горько от этого известия. Родные Леши, крепитесь. Как же жаль тебя, такого красивого, молодого, талантливого, доброго парня, сына, брата. Какие душевные стихи и рассказы ты писал, – не могут смириться с произошедшим близкие.

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