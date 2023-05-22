Грозы и дожди ожидают жителей Коми в начале рабочей недели

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В Коми ожидается жара, которая принесет с собой грозы и дожди. Об этом сообщили в ЦГМС республики.

По данным синоптиков, столбик термометра на юге региона поднимется до +26 градусов. На севере республики погода будет пасмурной, но теплой: метеорологи прогнозируют 13 градусов со знаком плюс.

- В понедельник, 22 мая, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, на крайнем юге гроза. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью +6...+11, местами -1...+4, днем +21...+26, на северо-востоке +17...+22, на крайнем северо-востоке +8...+13 градусов, - заключили синоптики.

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