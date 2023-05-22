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Общество22 мая 2023 8:20

В Коми нужна помощь семье с детьми, у которой сгорела квартира

Организован сбор
Источник:kp.ru
Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Волонтеры организовали срочный сбор для семьи, у которой сгорела квартира в Емве по адресу: улица Ленинградская, 27. В момент пожара дома находились маленькие дети - 6-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Сейчас семье очень нужна финансовая помощь. В результате пожара сильно пострадала мебель, а от кухни вообще ничего не осталось. В квартире необходимо проводить ремонт.

Если вы хотите помочь семье финансово, можно сделать перевод на банковскую карту, привязанную к номеру телефона: 8 (904) 22 77 252 Эльвира Олеговна Ш.

Все отчеты будут предоставлены.

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