В Коми нужна помощь семье с детьми, у которой сгорела квартира

Фото: Соцсети.

Волонтеры организовали срочный сбор для семьи, у которой сгорела квартира в Емве по адресу: улица Ленинградская, 27. В момент пожара дома находились маленькие дети - 6-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Сейчас семье очень нужна финансовая помощь. В результате пожара сильно пострадала мебель, а от кухни вообще ничего не осталось. В квартире необходимо проводить ремонт.

Если вы хотите помочь семье финансово, можно сделать перевод на банковскую карту, привязанную к номеру телефона: 8 (904) 22 77 252 Эльвира Олеговна Ш.

Все отчеты будут предоставлены.

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