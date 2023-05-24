Специалисты Минприроды Коми прокомментировали видео спасения медвежат на Вычегде

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В Министерстве природы Республики Коми рассказали, почему нельзя самим спасать диких животных и прокомментировали видео с помощью медвежатам.

Напомним, детёныши косолапой спасались от разлившейся Вычегды, забираясь на дерево - этих шкод засняли и выложили в сеть. Автор комментировала в своём видео, что мишек спасли, переправив на реке.

На следующий день после того, как видео попало в сеть, мужу женщины, заснявшей видеоролик, позвонили из полиции и попросили показать медвежат – животные остались на том же месте, где и были оставлены. Так, мужчина передал лесникам и полицейским для осмотра в ветклинике, но как выяснилось, малышей выпустили на волю.

Минприроды рассказали редакции ИА «БНК», что судя по всему, что медвежатам уже около шести месяцев медвежатам около шести месяцев, и отдельные охотоведы-биологи считают, что у медведей этого возраста сформированы все формы поведения на основе врождённых инстинктов. Также благодаря ранней весне этого года сформирована достаточная кормовая база – есть зелень и листья, поэтому выпуск медвежат в лес, в естественную среду, был оправданным.

В ведомстве напомнили, что за незаконное изъятие из природы животных законодательством предусмотрена ответственность. А вмешиваясь в естественные процессы, человек может при отлове травмировать животных, заразиться какими-либо заболеваниями, нарушить природные механизмы естественного отбора и борьбы за существование. Детёныши дикого животного могут находится одни, их не стоит сразу же «спасать». Их мама-зверь может уходить, чтобы добывать себе пропитание. Чаще они находятся неподалёку, заприметив, что к их детям приближается человек, они могут нанести ему вред, защищая потомство, например, лось и медведь.

В Минприроды Коми подчеркнули, что если животному нужна медицинская помощь, то не стоит его лечить самостоятельно. Раненый зверь может быть агрессивен, непредсказуем и нести угрозу для жизни человека.

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