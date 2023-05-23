В лесу Коми нашли мертвого лосенка

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Новорожденный лосенок, которого видели возле Троицко-Печорска, умер. Об этом сообщили местные жители.

Тело животного нашли в лесу. Лосенок до этого бродил по трассе в поисках матери, однако выжить без нее у него шансов практически не было. Местные пытались найти лося, однако не успели.

― Мы ездили его искать в воскресенье, не нашли. Добровольцы вчера вечером снова вышли на поиски и 300-400 метрах от места, где лосенка видели, нашли его останки. Если бы нам сообщили раньше, мы бы объяснили, что делать людям, как его поймать. Учитывая то, что три дня был на трассе, было понятно, что с мамкой что-то случилось. Сейчас мы ни маме-лосихе, ни детенышу погибшему помочь ничем уже не можем, ― пояснила в беседе с БНК заведующая лосефермой Светлана Акатьева.

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