В Коми ожидают порывистый ветер и грозы с жарой

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По информации ЦГМС Коми, в республике 24 мая ожидают грозы и порывистый ветер. В то же время температура воздуха поднимется до +28. Метеорологи передали, что в целом ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Возможны также и грозы. Ветер будет южный со скоростью от 4 до 9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха составит +23...+28, в отдельных районах +15...+20°С. В Сыктывкаре пообещали переменную облачность без осадков и южный ветер 4-9 м/с. Температура +26...+28°С.

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