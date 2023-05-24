Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 мая 2023 7:00

Министр здравоохранения Коми заявил о намерении уйти на СВО

Глава ведомства записал видеообращение
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Игоря Дягилева

Фото из личного архива Игоря Дягилева

Министр здравоохранения Коми Игорь Дягилев уходит на СВО. Об этом он сообщил в видеообращении, которое записал к жителям республики.

По его словам, решение продиктовано его личными убеждениями и принципами. Глава ведомства рассказал, что не раз бывал в зоне спецоперации и больше не может оставаться в стороне.

- По-другому поступить не могу, решение принято без давления. Прошу не искать в моем поступке чего-либо дурного, - подчеркнул Дягилев.

Министр уверен, что его опыт травматолога найдет применение в зоне боевых действий. Также Дягилев заявил, что все обязательства министра он выполнит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Время пришло»: Мэр Воркуты намерен отправиться служить в зону СВО (подробности)

КАРТИНА ДНЯ