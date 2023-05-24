Министр здравоохранения Коми заявил о намерении уйти на СВО

Фото из личного архива Игоря Дягилева

Министр здравоохранения Коми Игорь Дягилев уходит на СВО. Об этом он сообщил в видеообращении, которое записал к жителям республики.

По его словам, решение продиктовано его личными убеждениями и принципами. Глава ведомства рассказал, что не раз бывал в зоне спецоперации и больше не может оставаться в стороне.

- По-другому поступить не могу, решение принято без давления. Прошу не искать в моем поступке чего-либо дурного, - подчеркнул Дягилев.

Министр уверен, что его опыт травматолога найдет применение в зоне боевых действий. Также Дягилев заявил, что все обязательства министра он выполнит.

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