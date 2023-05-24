Цугцванг по-воркутински: мэр заполярного города назвал причины невыполнения своих громких обещаний

Фото: мэрия Воркуты

Два месяца назад, в конце марта, градоначальник Воркуты сделал громкое заявление, прозвучавшее на всю страну. «Я ухожу на СВО добровольцем!»: с пафосом объявил мэр, вызвав в федеральных и региональных СМИ бурный ажиотаж. Прошёл апрель, не за горами и лето, а Ярослав Шапошников до сих пор сидит в тепле, а не в окопе. Почему так долго выполняется «мужик сказал – мужик сделал», выясняла «Комсомолка».

Громкий патриот

Сначала в телеграм-пабликах, где традиционно кипят обсуждения, прозвучали предположения, что градоначальник решил отправиться на фронт, чтобы не попасть под уголовную ответственность из-за крупной аварии на воркутинских очистных, случившейся в преддверии Нового года (это ЧП, кстати, тоже обсуждала вся страна). Спустя месяц начались вариации на тему «почему мэр до сих пор не на СВО?» Есть мнение, что Шапошников может быть не годен к службе по заключению медкомиссии. Или же потому, что до отъезда надо бы ему закрепить позиции в мэрском кресле, чтобы после возвращения водрузиться обратно без финансовых потерь. При этом многие иронизируют: воркутинский градоначальник, конечно, патриот, но крепко же «держат» задачи со стороны руководства Коми! На что прилетает «ответочка»: мол, его пафосное заявление в политических играх может использовать «жёлтый дом», которому мэрство Ярослава Анатольевича уже, мягко говоря, «поперёк горла». Как итог, Шапошников оказался в положении цугцванга, куда ни кинь – всюду клин. Под угрозой и мэрство с приличным доходом, и репутация – тень-то бросил на всю властную вертикаль, и риск для жизни, конечно же.

Осталась неделя

Чтобы расставить точки над i, «КП-Коми» направила запрос Шапошникову. Публикуем ответы мэра Воркуты. «Решение уйти на СВО принято исходя из идеологических убеждений, воспитания и желания помочь Родине»: говорит Ярослав Анатольевич. Когда-то Шапошников служил в ОВД, обладает специальным званием майора и общеармейским – рядовой. Отправиться на СВО мэр планировал в мае (то есть сейчас) и заключить контракт на срок до года.

– От Главы Коми я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от республики, – объясняет воркутинец. – Она сейчас формируется. Отправка произойдет при полном комплектовании команды.При этом возможность сохранения кресла мэра, по его словам, существует – в соответствии с законодательством. И решение отправиться на СВО никак не связано с аварией на очистных сооружениях.

– Я принимал все возможные меры для инициации реконструкции водоканальского комплекса. Сегодня моей командой ведётся активная работа по его приведению в надлежащее техническое состояние. О возбуждении уголовного дела в связи с аварией на канализационной очистной станции узнал из СМИ. Никаких следственных действий в отношении меня не проводилось, – комментирует мэр.

Как в поговорке? Главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай? «На Севере за свои слова принято отвечать»: пишут комментаторы. Подождём, ждать ответа мэра осталось недолго.

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