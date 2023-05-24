Беременной жительнице Коми остановили сердце ради экстренной операции

Фото НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России

Врачи Центра Алмазова спасли жизнь беременной воркутинке. Женщина чуть не погибла от тяжкого сердечного заболевания. Однако врачи ее не только спасли, но и помогли родить здорового ребенка.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, беременная третьим ребенком жительница Коми почувствовала себя плохо и рассказала о своем самочувствии родным. По ее словам, у нее очень болели шея и грудь, не было сил, а также кружилась голова, было тяжело дышать и женщину периодически рвало. Обеспокоенные близкие сразу же повезли воркутинку в больницу.

Оказалось, что у жительницы Заполярья находится в кардиогенном шоке — патологическом состоянии, при котором сердечно-сосудистая система оказывается не способной обеспечить адекватный кровоток. Также медики выявили у пациентки и скопление крови в полости сердца, разрыв стенки аорты и коронарных артерий.

Специалисты в Воркуте оперативно сделали необходимые исследования, поставили диагноз и срочно обратились по каналам телемедицины в Центр Алмазова. Бортом санавиации беременную экстренно доставили в Санкт-Петербург, так как при диссекции аорты пациент должен быть незамедлительно доставлен в ближайший сосудистый центр с опытом проведения операций на аорте. Риск был здоровью как матери, так и ребенка.

Сложная операция длилась 10 часов, провел ее кардиохирург, доктор медицинских наук Владимир Успенский при участии врачей анестезиологов-реаниматологов Евгении Хоменко и Сергея Минина. Женщине выполнили протезирование аортального клапана восходящего отдела аорты и аортокоронарное шунтирование. Чтобы сделать экстренную операцию, пришлось остановить сердце.

— Женщине повезло. Ее сумели быстро доставить сюда, — рассказал заместитель главного врача по хирургии Центра Алмазова Андрей Котин.

Пока шла операция, за состоянием ребенка внимательно следили врачи специализированного Перинатального центра НМИЦ им. В. А. Алмазова. Уже после операции на сроке 37 недель в Перинатальном центре ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» пациентка родила здоровую девочку.

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