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Общество25 мая 2023 4:20

Температура воздуха в Коми прогреется до +29 градусов

Вместе с жарой придут и грозы
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми ожидается 29-градусная жара. Об этом сообщили республиканские синоптики.

По их данным, сегодня, 25 мая, в регионе прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Также синоптики ожидают, что в Коми будет дуть порывистый ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.

- В четверг ночью местами будет кратковременный дождь, днем в западных районах кратковременный дождь, местами гроза, в восточных районах преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывами 15-17 м/с. Температура ночью +12...+17, при прояснении +5...+10, днем +24...+29, местами +17...+22°С, - предоставили прогноз метеорологи.

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