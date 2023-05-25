Температура воздуха в Коми прогреется до +29 градусов

Фото: pexels.com

В Коми ожидается 29-градусная жара. Об этом сообщили республиканские синоптики.

По их данным, сегодня, 25 мая, в регионе прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Также синоптики ожидают, что в Коми будет дуть порывистый ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.

- В четверг ночью местами будет кратковременный дождь, днем в западных районах кратковременный дождь, местами гроза, в восточных районах преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывами 15-17 м/с. Температура ночью +12...+17, при прояснении +5...+10, днем +24...+29, местами +17...+22°С, - предоставили прогноз метеорологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты Минприроды Коми прокомментировали видео спасения медвежат на Вычегде (подробности)