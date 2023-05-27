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Общество27 мая 2023 6:45

В Коми возобновят выдачу биометрических заграничных паспортов с 1 июня

Официальное заявление поступило из МВД России
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители Коми с 1 июня смогут снова подавать заявления на выдачу загранпаспортов нового образца. Решение о выдачи биометрических документов объявили в МВД России.

— С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она пояснила, что заявление можно подать через МФЦ, территориальный орган МВД, или же через портал Госуслуг.

Напоним, что жители Коми, заказавшие биометрические паспорта в конце прошлого года, ждали получения от 2 до 5 месяцев.

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