В одном из сел Коми под школой искали останки расстрелянного мученика

Фото: телеканал «Юрган».

В селе Помоздино Усть-Куломского района Коми прошла экспедиция по поиску захоронения иерея Дмитрия Спасского, который был расстрелян в сентябре 1918 года красноармейцами. В 2001 году он был причислен к лику исповедников российских и святых новомучеников.

Как сообщает телеканал «Юрган», работы по поиску захоронения проводили в построенной на кладбище сельской школе поисковики ПСО Сыктывкара.

В ходе эксгумационных работ были обнаружены останки человека и крест. Останки будут переданы для проведения экспертизы в МВД по Коми.

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