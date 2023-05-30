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Дом. Семья30 мая 2023 12:50

Длиннохвостая неясыть Уралочка из Сыктывкара будет летать с имплантом вместо крыла

Спасённая сыктывкарскими зооволонтёрами неясыть вернётся в дикую природу
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
Улетая от ворон, сова врезалась сначала в первый дом, а затем, испугавшись машин, врезалась во второй дом

Улетая от ворон, сова врезалась сначала в первый дом, а затем, испугавшись машин, врезалась во второй дом

Подоспели новости о краснокнижной совушке Уралочка из Сыктывкара – длиннохвостой неясыти – ей планируют установить имплант и вернуть в естественную среду обитания.

Две недели назад мы делились с вами историей нашей длиннохвостой неясыти, которая пострадала от нападения ворон, спасаясь от злыдней она врезалась сначала в первый дом, а затем при виде машины врезалась во второй дом, рассказывают волонтёры.

Птицу нашли в тяжёлом состоянии – у неё было сломано крыло, черепно-мозговая травма, мало того, врачи обнаружили бактериальную инфекцию по результатам анализов.

Сыктывкарские зооволонтеры отправили птицу в Одинцовский район Московской области в ветклинику «Аргос». Там она попала в надёжные руки птичьего врача Катерины Шевченко, которая профильно занимается уральскими неясытями. Теперь птичку зовут Уралочка.

Как сообщил телеканал «Юрган», в ветклинике Уралочка перенесла операцию по замене оперения, вместо раненого крыла у нее будет имплант. Когда птица полностью восстановится, её вернут в дикую природу.

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