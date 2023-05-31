«Мы не пройдём мимо тех, кто нуждается»: Валерия Гончарова из Сыктывкара стала добрым другом и помощником для всех зооволонтёров Коми

Валерия Фёдоровна не боится никакой, даже самой сложной работы, если от неё будет польза хвостикам. Фото: Нина ЮШКОВА

В представлении обывателей волонтёры приютов для животных – это преимущественно студенты, у которых много сил, времени и энтузиазма. Это не совсем так. Активные, сердобольные, всегда готовые прийти на выручку –всё-таки пенсионеры. 65-летняя сыктывкарка Валерия Гончарова вот уже много лет является добровольным помощником столичного приюта для собак «Друг». Именно здесь она шесть лет проработала руководителем.

На самом деле Сыктывкар – один из самых показательных городов Коми, где практически полностью налажена система отлова бродячих собак, перманентное сотрудничество властей с приютом для бездомных собак, работа волонтёров и всех неравнодушных.

Будни в Приюте тяжёлые, но за неё даётся самая драгоценная награда - любовь самых преданных существ на планете. Фото: Нина ЮШКОВА

И если случается, что нерадивый хозяин выгнал на улицу питомца, то к четвероногому тут же спешат на помощь. Эта практика кропотливо и шаг за шагом вырабатывалась годами – с тех пор, как в июле 2007 года активисты основали приют для собак «Друг».

Брутальный парень очень ждёт погладушек. Фото: Нина ЮШКОВА

Любила одинаково

Валерия Фёдоровна, как и все немногочисленные ангелы хвостатых бездомышей, в приюте – незаменимый сотрудник. Пенсионерка иногда целыми днями сидит на телефоне, координируя спасательные операции, при этом старается не терять бодрости духа и позитивного отношения к жизни.

Собак в Приюте очень много. Вот в таких огроменных котлах варится вкусная мясная кашка постояльцам. Фото: Нина ЮШКОВА

Не страшится наша героиня и физического труда – ухаживает за собаками: таскает тяжёлые вёдра с едой и убирает территорию. Сегодня в приюте – ни много ни мало – порядка трёхсот животных, каждому из которых необходим персональный уход и, конечно же, порция любви и внимания.

Каждая собака требует внимания и ухода. В приюте лечение получают сердечники, несколько собак на уколах. Многие просто очень старенькие, они доживают свой век без своего человека. Фото: Нина ЮШКОВА

– Любить животных меня научила мама, по первому образованию – аграрий, по второму – педагог. Она 40 лет работала с детьми. Дома у нас всегда было много зверья – кошки, собаки, ёжик, нутрия, рыбки. Когда мне было пять лет, родственники отдали на воспитание моей маме трёхлетнюю двоюродную сестру – за ненадобностью. Мама поднимала одна нас двоих, любила одинаково. Мы с сестрой благодарны ей за всё, что она для нас сделала, – рассказывает собеседница.

Мама героини - Анна Семёновна. Фото из личного архива героя публикации

Сердце болит сильнее

Маленькая Лера родилась в селе Усть-Нем в Коми, потом семья переехала в Казахстан. Студенческие года Валерия провела в Челябинской области, где получала образование инженера-гидрогеолога. Затем вернулась работать геологом асбестового карьера в Казахстан. Здесь у нашей героини появилась семья, родился сын. После развала Советского Союза ячейка общества переехала в Россию.

Чаще всего люди бросают вот таких малышей, которые переросли молочный возраст. Наигрались, выкинули... Фото: Нина ЮШКОВА

– Я проработала геологом 20 лет вместо положенных семи. В Коми устроилась инженером по охране труда в Сысольской районной больнице, позже переехала в Сыктывкар – стала начальником отдела кадров дома-интерната имени Католикова. В 2008 году судьба привела меня в приют «Друг». Это тяжёлая работа, после смены болят спина, руки, ноги, но сердце болит сильнее – кто, если не мы? – говорит пенсионерка.

Вот такие огромные вёдра с кашей таскают работники Друга. Фото: Нина ЮШКОВА

«За ней уже не приедут»

Сегодня у Валерии Фёдоровны дома живут пять кошек и четыре собаки. Былоу женщины и много других хвостиков, которых предавали хозяева. Например, рыжая такса Буся, которой уже нет в живых. Эту девочку молодая хозяйка привезла в собачий приют, мол, на время отпуска, да так и оставила с концами.

Бусенька, Буся, Бусёныш... Фото из личного архива героя публикации

– Девушка привезла таксу в приют, рыдая навзрыд. Видимо, уже знала, что не вернётся за ней... Я очень хорошо помню день, когда Буся появилась в моём доме. Начало весны, кругом холодная вода, подбирающаяся к будкам. Буся дрожит, поджимает лапы и хвостик, в глазах – невыносимая тоска. Света Уваркина (Основательница приюта. – Прим. ред.) повернулась ко мне и говорит: «За ней уже никто не приедет», – вспоминает пенсионерка.

Все собаки знают Валерию Фёдоровну и рады её появлению. Фото: Нина ЮШКОВА

Так и оказалось. Буся просто стала ненужной своим людям, которые с пеной у рта клялись, что собака – член семьи и ест с ними из одной тарелки. Такса прожила в любви и заботе у Валерии Фёдоровны девять лет и умерла в возрасте 17-ти лет от онкологии.

В домике Приюта висит рабочая одежда для выгула собак на случай приезда волонтёров, а проживают там четвероногие старожилы. Фото: Нина ЮШКОВА

Да, волонтёры на личном опыте убедились, какими равнодушными и жестокими по отношению к животным могут быть люди. Сталкиваясь с ужасными ситуациями, подбирая выброшенных в мешках полудохлых щенков и котят, закалённые опытом активисты уже знают – за маской доброго и приятного на вид человека может скрываться всякое. И слабонервным в волонтёрах не место.

Сил нет, старость пришла, но улыбку и веру в добро никто не смог отнять у хорошего мальчика. Фото: Нина ЮШКОВА

–Нужны недюжинные силы, чтобы спасти животное, ухаживать за ним, терять его на своих глазах, провожать в последний путь тех, кто прожил в приюте всю свою жизнь, так и не дождавшись своего человека. Многие считают зоозащитников существами «не от мира сего». Мол, зачем бежать, спасать, лечить, помогать? Куда проще не обратить внимания, пройти мимо, опустить руки, усыпить. Но нам не проще, мы не пройдём мимо, – уверена Валерия Фёдоровна.

А эту собаку можо узнать с первого взгляда - это же Шило! Фото из личного архива героя публикации

Благие дела

К счастью, помощников приюта «Друг» гораздо больше, чем равнодушных или недоброжелателей. Многие сердобольные отзывчивые сыктывкарцы и жители пригородов столицы Коми с огромным удовольствием подключаются к разным благотворительным акциям приюта, помогают с организацией и проведением. Некоторые предприятия и учреждения периодически доставляют собачкам коробки с вкусностями и прочим необходимым. Отряды волонтёров приезжают в выходные, чтобы выгулять пёселей на природе и дать им возможность вволю побегать и размяться. И даже воспитанники детсадов вместе с родителями целыми группами принимают участие в судьбе бездомных питомцев приюта – собирают для собак крупы, одеяла для обшивки будок и многое другое.

Банда постовая с лучиками дружелюбия и позитива! Фото: Нина ЮШКОВА

– Если человек хочет чего-то добиться в жизни, то надо просто действовать. Иначе желания так и останутся пустыми словами или просто планами. И радость за свои успехи должна мотивировать на будущие достижения – несмотря на занятость, вставать рано утром, чтобы ехать в приют и помогать тем, кто в этом остро нуждается, – резюмирует Валерия Фёдоровна. – Я счастлива, что в моём окружении есть люди, которые делают благие дела.

Убрать за собаками, налить им водички, накормить кашей... Всего в приюте находится более 300 собак. Фото: Нина ЮШКОВА

Как им не хватает дома... Фото: Нина ЮШКОВА

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