В Сыктывкаре пройдет «Велоночь»

Фото: https://vk.com/bnkomi.

11 июня в столице Коми состоится «Велоночь-2023», которая станет одним из главных событий Дня России в Сыктывкаре. Велосипедисты проедут по центральным городским улицам.

Принять участие сможет любой желающий старше 16 лет.

В 17:00 на Стефановской площади начнется регистрация участников, а старт велопрогулке будет дан в 19:00. Полный маршрут в этом году выглядит следующим образом: Стефановская площадь — ул. Ленина — ул. Куратова — ул. Интернациональная — ул. Пушкина — Сысольское шоссе — ул. Морозова — ул. Димитрова — Октябрьский проспект — ул. Куратова — Стефановская площадь. Участников ждет не только велопрогулка, но и концерт, и розыгрыш призов от партнеров. Прямо сейчас устроители ищут волонтеров, чтобы провести заезд с комфортом для всех: нужно около 80 человек.

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