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Политика1 июня 2023 13:08

«Жирный мужлан»: Алена Водонаева раскритиковала брак ухтинки Оксаны Самойловой и Джигана

Звездная пара совсем недавно пережила очередной кризис
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Оксаны Самойловой

Фото из личного архива Оксаны Самойловой

Отношения уроженки Коми Оксаны Самойловой и ее мужа Джигана не дают покоя не только фанатам, но и звездам. Воссоединение одной из самых ярких пар шоу-бизнеса не оставило равнодушной телеведущую Алену Водонаеву.

Она раскритиковала решение Самойловой простить неверного мужа и пустить обратно. Звезда уверена, что человек, который пьет, злоупотребляет наркотиками и любитель ходить налево, не заслуживает второго шанса.

«Девушки, женщины, хочу задать вам вопрос. Только отвечайте честно. Вы зачем живете с жирными, обрюзгшими мужланами, которые вас не уважают? Ни во что не ставят ваши чувства, жрут, бухают и знают, что вы им все простите. Про средняк в карьере и в размере ч**** надо что-то говорить? Зачем живете? Зачем прощаете? Ради чего терпите?», - задается вопросом Водонаева.

Оксана Самойлова никак не отреагировала на выпады телезвезды и заставила гадать подписчиков: «Заступится ли модель за отца своих четверых детей?».

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