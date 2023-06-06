В Коми пройдут дожди с температурой воздуха до +16°С

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В Коми 6 июня ожидают грозы и дожди. Синоптики ЦГМС также передали, что на территории региона будет порывистый ветер со скоростью до 17 м/с.

По прогнозу метеорологов, ветер придет юго-западный со скоростью от 8 до 13 м/с, местами порыва достигнут скорости 15-17 м/с. Температура воздуха поднимется до +13...+18°С.

В Сыктывкаре ожидают облачную погоду, днем возможен небольшой дождь. Ветер придет также юго-западный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +14...+16°С.

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